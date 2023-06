“Öğretmenin hakkı ödenmez” sözünün gereği olarak öğretmenin hakkının ödenmesi gerektiğini belirten Zafer Partisi İl Başkanı emekli öğretmen Bedii Onan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Öğretmenler Günü’nün kutlu olsun sözleri, törenlerle kutlandığını, mesleğin kutsallığının hatırlandığını, zor, sıkıntılı ve yapılması güç bir meslek olduğunun anlatıldığını söyleyen Bedii Onan; “Yönetenler bu günlerde beklentiler üzerinden vaatlerde bulunur. Kimi ortamlarda yemekler verilir. Güzel sözler söylenir. Öğretmenler gururlanır. Bir kesim tarafından özlük hakları ve maaşları ile ilgili olarak da söylenen sözlerle beklentiler yükseltilir. Gün biter ve ertesi gün yine her hangi bir gündür. Öğretmenlerin yaşantıları aynı şekilde devam eder. Sınıflar kalabalıktır. Maaşlar her vakit olduğu gibi tüm ihtiyaçları karşılamaya yetmez. Kimi yerde okul ve diğer idareler öğretmeni dar kalıplar içinde tutmaya devam ederler. Norm kadro yine gündemdedir. Rotasyon da düşünülebilir. Kariyer mesleği olduğu halde tekrardan bir iç kariyer basamakları oluşturularak uzman ve başöğretmen olarak bir test sınavı ile kategorize edilerek öğretmenlerin maaşlarında farklılıklar oluşturulabilir” dişe konuştu.

Bir sendikanın üyesi olan öğretmenlerin ödüllendirilirken, diğer sendikalara mensup öğretmenlerin çalışmalarına karşılık alamadığından dolayı şikâyet edebileceğini vurgulayan Onan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Hatta yapmış olduğu işin karşılığını bir şube müdürünün talimatı ile alamayabilir. Garip ve taraflı soruşturmalar ile başka okullara ve hatta ilçelere sürülebilir. Şehrin valisinin talebi ile dersinin olmadığı güne mevzuata uygun olmadığı halde nöbet konulup, Ohal zorlaması ile okulda mecburi olarak tutulabilir. Bütün bunlar yaşanmıştır. Bireysellik içerse de yaşanmıştır. Ve gelecekte de yaşanabilir.

Öğretmenler 1981 yılından beri her yıl bir gün için hatırlanır. İstisnalar hariç bu yazdığımız olumsuzluklar Öğretmenler gününde olmaz ama öğretmenlerin mesleki yaşantılarında her vakit karşılaşmaları da ihtimal dahilindedir. Öğretmenler gününde böyle bir yazıya gerek var mıydı? Haksızlık mı yaptık? Ön yargılı mı yaklaştık? Yoksa karşılaştığımız gerçekleri ve doğruları mı yazdık? Bir takım yaşanmışlıkları dile getirerek öğretmenlerimizin yanında durduk. Karşılaştıkları ve yaşadıkları sorunlara tercüman olduk. Öğretmenlik sıkıntılı, zor ve güç bir meslektir. Geliri çok yüksek de değildir. Ama sevgi mesleğidir. Gelecek şekillendirme ve insan yetiştirme mesleğidir. Gurur mesleğidir. Güzide öğrencilerin ismi anıldığında onurlanma mesleğidir. İnsanların nihayetinde geçimlerini sağladığı bir meslektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere ve öğretmenlik mesleği için, ‘Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.’ cümlesi ile mesleğin kutsallığı ve zorluğuna işaret etmiştir. Klasik söylemlerde her ne kadar öğretmenlerin hakkı ödenmez denilse de, öğretmenlerin hakkı ödenmelidir. Atatürk’ün Millet Mektepleri'nde yazı tahtasının başına geçerek dersler verdiği, Türk milletinin geleceği için milli eğitim hamlesini başlattığı gün olan 24 Kasım Öğretmenler günü tüm öğretmenlerimize kutlu olsun.”

