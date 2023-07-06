Ekinci’nin bayramın ikinci günü geçirdiği rahatsızlık sonucu Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldığı ve gözlem altında tutulduğu belirtildi. Aytaç Ekinci, bugün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Aytaç Ekinci’nin cenazesi bugün saat 13.00’te Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde yapılacak olan tören sonrası doğum yeri olan merkez Sarimbey Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.