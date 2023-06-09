Minik öğrencilerin Devlet Tiyatrosu Salonu’nda açtığı sergide değişik resim tekniklerinde yapılmış 130 resim sergilendi.

Alper Türkyılmaz Çocuk Sanat Atölyesi’nde Başöğretmen Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Alper Türkyılmaz’dan ders alan öğrencilerin resimleri büyük beğeni topladı.

Serginin açılışında konuşan Alper Türkyılmaz, resim kursunun aynı zamanda bir keşif süreci olduğunu, çocukların sanatla uğraşırken kendilerini tanımaya başladığını aktardı.

Sanatsal faaliyetlerin devamlılık arz ettiğini kaydeden Türkyılmaz, “Çocukluklarında sanatsal faaliyetlerde bulunan çocukların özgüven gelişimi, kendini ifade etme becerileri, kendisini tanıma gibi konularda çocuklara yardımcı olmaktadır. Bu yüzden biz bu sergiyle hem onlara daha yüksek bir motivasyon kazandırmayı amaçladık hem de onları onurlandırmak istedik” diye konuştu.

Türkyılmaz, sergiye katılan başta Çorumlu akademisyen ressam Bünyamin Balademir olmak üzere öğrencilerin aileleri ve sanatseverlere teşekkür etti.

Çorumlu akademisyen, ressam Bünyamin Balamir de cıvıl cıvıl olan çocukların sanatla uğraşmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.