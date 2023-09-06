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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hepsinin birer emanet olduğunu belirterek, onların huzur ve güvenliklerinin sağlanmasının en önemli görevleri arasında olduğunu söyledi.

Üniversite Güvenlik Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Hitit Üniversitesi ve bağlı kurumlarda öğretim ortamının bozulmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi, güvenliğin devamlılığının sağlanması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı üniversite öğrenci yurtlarında ve yakın çevresinde meydana gelebilecek olaylar öncesinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi amacıyla yapılan genel güvenlik tedbirleri, mevcut çalışmalar, üniversitedeki muhtemel asayiş olayları ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Hitit Üniversitesi’nin yerleştirme oranının yüzde 100 olduğunu ve hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağını belirten Vali Zülkif Dağlı, “Yurtlarımızda kalacak öğrencilerimize bir aile sıcaklığında barınma imkânı sunmak için gereken tüm hazırlıkların tamamlandı. Gençlerimize barınma ve beslenme hizmetleriyle beraber ders dışı zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmek, akademik gelişimlerine katkı sağlamak, milli manevi ve insani değerleri tanımalarına yardımcı olmak amacıyla Kredi ve Yurtlar Akademi faaliyetleri çerçevesinde eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirilecek. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin güvenli bir şekilde öğrenim görmesini sağlamak adına tüm kurum ve kuruluşlarla istişare halindeyiz. Güvenlik güçleri, öğrencilerin huzuru ve güvenliği için çok ciddi tedbirler aldı. Bu tedbirler artarak devam edecek” dedi.

Toplantıya Vali Dağlı ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.