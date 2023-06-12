TEMA Çorum İl Temsilcisi Semra Soysal Şahin, Biyolojik Çeşitlilik Projesi’nin kamuoyuna biyolojik çeşitlilik kavramını tanıtmak, önemini anlatmak ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlandığını söyledi.

Şahin, proje ile Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlanmasının, öncelikle kamuoyunun biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlendirilmesinin ve herkesin biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda duyarlı hale gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi hakkında bilgi veren okul sorumlusu Ersoy Özkeskin ise projenin amacının, çocukları hava durumu, mevsimler, iklim, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, iklimin insan faaliyetleri sonucunda nasıl etkilendiği ve sürdürülebilir yaşam becerileri hakkında farkındalık geliştirmelerine destek sağlamak olduğunu belirtti.

Özkeskin, ilkokula giden çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tasarlanan eğitim içerikleri ve materyallerinin “İklim TEMA Eğitim” portalında öğretmenlerle buluşturulduğunu ve bu kapsamda eğitimlerin tamamlandığını söyledi.

Okul Müdürü Cemalettin Tunç ise okulda yüz yüze uygulanan etkinlikler kapsamında ilkokul için hazırlanan eğitim etkinliklerinin öğrencilere insan faaliyetlerinin doğaya etkisi ve günlük hayatta uygulanabilecek çözüm önerileri gibi konularda farkındalık geliştirmelerini sağladığını, eğitim etkinliklerine 197 öğrencinin katıldığını söyledi.