Çorum Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında çocukların küçük yaşlardan itibaren sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine önem veriyor. Ziyarete gelen öğrencilere alanında uzman kişiler tarafından, sıfır atık, doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi konularda bilgiler veriliyor.

Ziyaret sonunda merkez içerisinde bulunan atık malzemelerden yapılan ürünleri inceleyen öğrenci ve öğretmenlere poşet kullanımını azaltmak için bez çanta, geri dönüşüm not defteri, daha yeşil bir çevre için tohum seti hediye edildi.

(Haber Merkezi)

