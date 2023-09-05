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Bakan Tekin, derse girmeden öğrencilerin cep telefonlarını teslim edeceğini belirterek: “Öğretmen arkadaşlardan da rica ettim, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamaları konusunda. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, katıldığı programda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin konuşan Tekin, “Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler” dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Tekin, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını da yanıtladı. Okullarda kayıt ücreti ve zorunlu bağış uygulaması olmadığını vurgulayarak bu konuda velileri zorlayanları hem hukuki hem de sözlü olarak uyardıklarını anlatan Bakan Tekin okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını, bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşündüklerini ve ilgili yönetmeliğin yayın sürecinde bulunduğunu da bildirdi.

Bakan Tekin ayrıca yeni öğretmen alımı ile ilgili takvimi Ekim ayı sonunda ilan edeceklerini sözlerine ekledi.