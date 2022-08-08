Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ın oğlu Av. Aykan Aylar, Kübra Kılıç ile dünyaevine girdi.
Nuray-Günay Kılıç çiftinin kızları Kübra ile Mebruke- Veli Aylar çiftinin oğulları Aykan, hayatını birleştirdi.
Genç çiftin düğün törenleri Yıldızpark Düğün Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılımı ile coşku içerisinde gerçekleştirildi.
Genç çiftin nikah şahitliğini ise Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Av. Kenan Yaşar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış üstlendi.
Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, nikahı da bizzat kendisi kıydı. (Haber Merkezi)