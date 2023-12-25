K.B. idaresindeki 19 BJ 849 plakalı hafif ticari aracın kentin farklı bölgelerinde araçlara çarparak ilerlediği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ata Caddesi üzerinde tespit edilen araç ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacada sürücü, başka araçlara da çarptıktan sonra polis ekiplerinin üzerine sürdü. Yaydiğin Kavşağı yakınlarında durdurulan araçta bulunan sürücü K.B. ile araçta bulunan A.B., polis ekiplerince yakalanırken S.A. ise yaya olarak kaçtı.

Yapılan aramalarda kaçan S.A. Çorum-Ankara Karayolu’nda otostop çekerken yakalandı.

Olay yerine gelen sürücü K.B.’nin babası M.B. ise oğlunun polis ekiplerinin üzerine aracını sürdüğünü öğrenince “Devletin memurundan neden kaçıyorsun, hain misin sen” diyerek oğluna tepki gösterdi.

Yakalanan 3 kişi ifade işlemleri gereği Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürülürken, sürücüye 38 bin 170 Lira ceza uygulandı.