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Şehre kazandırdığı spor yatırımları ve düzenlediği sportif etkinliklerle Çorum'u spor kenti haline getiren Çorum Belediyesi, geçtiğimiz ay düzenlediği Enduro Festivalinin ardından bu kez Off-Road etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Çorum Belediyesi ve Çoroff Team Off-Road Arama ve Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Offroad tutkunları bir araya geldi.

Off-Road yarışları pazar günü eski Çimento Fabrikası Arazisinde hazırlanan özel parkurda gerçekleştirildi. Çorum'un yanı sıra çeşitli illerden Off-Road tutkunlarının katıldığı yarışlara ilgi yoğun oldu. Zorlu parkurda nefes kesen yarışlara sahne olan etkinlik, alanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla izlendi.



Yarışların kapanışını ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptı. Etkinlik sonunda kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim eden Başkan Aşgın "Çorum'da bizlere bu etkinliği yaşatan Çoroff ekibine ve farklı illerden şehrimize gelen tüm Off-Road ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.



6 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda S1 kategorisinde 1.Tuğrul Demir, 2. Samet Şahin, 3. Ümit Kaya, S2 kategorisinde 1.Serkan Özcan, 2.Yusuf Sağlam, 3.İbrahim Kurtoğlu, S3 kategorisinde 1. Murat Fahri Ertul, 2. Basrican Cemicioğlu, 3. Fereda Tanrıver, S4 kategorisinde 1. Veli Mercan, 2. Özgür Bakır, 3. Caner Akıncı, S5 kategorisinde 1. Haydar Doğan, 2. Osman Kavurmacı, 3. Sait Emin, Extreme Kategorisinde 1. Çaplar Fuat, 2. Veli Mercan oldu.