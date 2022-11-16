Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022 yılı ödül çalışması için ödül yönetmeliği takviminde belirtilen süre esas alınarak Çorum il genelinde üstün başarısı bulunan personelin ilçe komisyonlarınca değerlendirmeye tabi tutularak temmuz ayı sonuna kadar İl Komisyonuna gönderilmesi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmıştır. En yüksek değerlendirme puanından başlanarak yapılan sıralama esas alınarak il geneli listesi oluşturulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 18. maddesinin ç bendinde “İlçelerden değerlendirme yapılarak gönderilen formlar ile il personeline ait değerlendirme formlarını en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutarak ilin kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak” denildiğinden merkez personel değerlendirmesi ile ilçelerden gelen değerlendirmeler İl Değerlendirme Komisyonunca puan üstünlüğü sıralaması yapılmış, bu sıralamaya göre 8 ilçe personelinin ödül değerlendirme puanları ödül için belirlenen kontenjanın altında kalması nedeniyle ödüllendirme yapılamamıştır.

Ayrıca 2022 yılı içerisinde 3 başarı belgesi alıp üstün başarı belgesi verilecek olan personelin çalışması İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli incelemeler yapılarak Valiliğimize sunulmuş, ancak üstün başarı belgeleri 2022 yılı ödül çalışma takvimi sonuna kadar yetişmediğinden İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir sonraki yılda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.” (Haber Merkezi)

