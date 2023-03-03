ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 156 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Başvurular, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17:30'da sona erecek.

Başvuruda bulunacak adayların, http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçeyi doldurması ve Üniversite Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları gerekmektedir.

Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.

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