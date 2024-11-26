"ÇORUM VERGİ DAİRESİNDEN
Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğünün aşağıda vergi numarası, adı soyadı/unvanı belirtilen mükellefleri adına düzenlenen ödeme emirleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı nedenlerden dolayı tebliğ edilememiş olup, aynı Kanunun 104, 105 ve 106 ncı maddeleri uyarınca ilan yoluyla tebliği gerektiğinden, ödeme emirlerine ilişkin ilan yazısının, aynı Kanunun 104, 105 ve 106 ncı maddeleri uyarınca vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asıldığı 15.11.2024 tarihini izleyen 15 inci gün ilan tarihi olup, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç
|-----
|-----
|MEHMEDAYHAN RAMİSRAMİS
|BULGARİSTAN
|01/2019-12/2019
|9109
|9109
|20220802/66-FZx/0000003
|20220119/14-Fa9/0000001
|60.163,00
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|02/2017-02/2017
|15
|15
|20241111/66-FZy/0000020
|20241111/14-FaA/0000372
|19.068,24
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|01/2018-12/2018
|4415
|4415
|20241111/66-FZy/0000021
|20241111/14-FaA/0000386
|20.038,18
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|01/2016-12/2016
|10
|10
|20241111/66-FZy/0000020
|20241111/14-FaA/0000365
|20.162,39
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|01/2017-12/2017
|10
|10
|20241111/66-FZy/0000021
|20241111/14-FaA/0000385
|23.610,09
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|01/2016-12/2016
|4315
|4315
|20241111/66-FZy/0000020
|20241111/14-FaA/0000361
|23.956,02
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|09/2016-09/2016
|15
|15
|20241111/66-FZy/0000019
|20241111/14-FaA/0000328
|24.759,09
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|08/2017-08/2017
|15
|15
|20241111/66-FZy/0000020
|20241111/14-FaA/0000351
|25.430,00
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|08/2016-08/2016
|15
|15
|20241111/66-FZy/0000019
|20241111/14-FaA/0000321
|25.801,10
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|05/2017-05/2017
|15
|15
|20241111/66-FZy/0000020
|20241111/14-FaA/0000376
|25.822,26
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|10/2016-10/2016
|15
|15
|20241111/66-FZy/0000019
|20241111/14-FaA/0000344
|27.606,49
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|11/2016-11/2016
|15
|15
|20241111/66-FZy/0000019
|20241111/14-FaA/0000324
|29.650,69
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|01/2016-12/2016
|4310
|4310
|20241111/66-FZy/0000019
|20241111/14-FaA/0000315
|30.280,40
|126-005-2822
|27523480416
|FAİK AYVAZ
|KANATA / KANADA
|07/2017-07/2017
|15
|15
|20241111/66-FZy/0000020
|20241111/14-FaA/0000375
|37.385,48
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|10/2019-10/2019
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000005
|20240223/14-FaA/0000027
|33.072,45
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|11/2019-11/2019
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000005
|20240223/14-FaA/0000048
|37.862,10
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|01/2018-01/2018
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000003
|20240223/14-FaA/0000014
|60.865,48
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|04/2019-04/2019
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000005
|20240223/14-FaA/0000038
|61.743,86
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|07/2019-07/2019
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000005
|20240223/14-FaA/0000031
|86.931,12
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|03/2019-03/2019
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000005
|20240223/14-FaA/0000049
|110.311,73
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|05/2019-05/2019
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000005
|20240223/14-FaA/0000047
|169.789,12
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|12/2018-12/2018
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000005
|20240223/14-FaA/0000034
|178.062,96
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|02/2019-02/2019
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000005
|20240223/14-FaA/0000052
|190.537,30
|145-003-8108
|37624137362
|ERSİN BAŞARAN
|KPS KAYDI YOK
|01/2019-01/2019
|15
|15
|20240223/66-FZy/0000005
|20240223/14-FaA/0000057
|534.695,52
|179-081-4777
|27628458754
|DOĞUŞ BOLAT
|MELBURN / AVUSTRALYA
|01/2021-12/2021
|9023
|9023
|20211020/66-FZy/0000151
|20211019/14-FaA/0000032
|18.115,00
|482-057-5753
|17140471386
|KENAN İŞLER
|KPS KAYDI YOK
|10/2018-10/2018
|15
|1084
|20241111/66-Fa1/0000015
|20241111/14-FaD/0000152
|31.220,27
|482-057-5753
|17140471386
|KENAN İŞLER
|KPS KAYDI YOK
|01/2019-01/2019
|15
|1084
|20241111/66-Fa1/0000015
|20241111/14-FaD/0000151
|42.010,05
|482-057-5753
|17140471386
|KENAN İŞLER
|KPS KAYDI YOK
|10/2018-10/2018
|15
|15
|20241111/66-Fa1/0000015
|20241111/14-FaD/0000152
|60.154,67
|482-057-5753
|17140471386
|KENAN İŞLER
|KPS KAYDI YOK
|01/2019-01/2019
|15
|15
|20241111/66-Fa1/0000015
|20241111/14-FaD/0000151
|91.525,16
|482-057-5753
|17140471386
|KENAN İŞLER
|KPS KAYDI YOK
|10/2018-10/2018
|15
|3080
|20241111/66-Fa1/0000015
|20241111/14-FaD/0000152
|180.464,01
|482-057-5753
|17140471386
|KENAN İŞLER
|KPS KAYDI YOK
|01/2019-01/2019
|15
|3080
|20241111/66-Fa1/0000015
|20241111/14-FaD/0000151
|274.575,48
|516-122-3797
|40624026284
|ÖMER CAN KARAKURT
|KPS KAYDI YOK
|01/2021-12/2021
|9375
|9375
|20211020/66-Fa2/0001109
|20211013/14-FaE/0008589
|20.868,00
|778-064-4200
|25441551096
|HAKAN SÖNMEZ
|EFFRETIKON / İSVİÇRE
|07/2021-07/2021
|9004
|9004
|20211025/66-Fa4/0000079
|20211013/14-FaG/0008518
|43.315,00
|778-064-4200
|25441551096
|HAKAN SÖNMEZ
|EFFRETIKON / İSVİÇRE
|02/2021-02/2021
|9004
|9004
|20220511/66-Fa4/0000356
|20220511/14-FaG/0000403
|43.315,00