Tahmini Okuma Süresi: dakika

Apiterapi ( arı ürünleri ile tedavi) ve fitoterapi (bitkilerle tedavi) yöntemlerinin olmazsa olmazının bal olduğunu açıklayan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Odabaş; “Şifa kaynağı olduğu bilimsel bir gerçeklik olan bal, her mevsim antioksidan ve enerji verici özelliği nedeniyle çoklukla tüketilmektedir” dedi.

Her kıymetli metanın kalpazanı olduğu gibi balın da maalesef kalpazanlarının olduğunu açıklayan Erdal Odabaş, her yıl farklı şekillerde emeğin, alın terinin karşısına çıkarak onuru ile üretim yapan arıcıları mağdur edenler için ciddi caydırıcılığı olan yaptırımlar beklediklerini söyleyen Odabaş, “Mevcut cezalar caydırmaya yetmiyor. Şu an ekranlardan beşi beş kuruştan bal satma kepazeliği bitmiş gibi görünse de kahvaneler de sokaklar da mahalle aralarında, cami önlerinde bal süsü verilmiş, balın onda biri fiyatına satılan sıvılar olduğunu görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz” diye konuştu.

Bal tüketiminin önemine değinerek bir açıklama yapan Birlik Başkanı Odabaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir gıda mevzuata uygun olsa bile, hiçbir bal görünümü verilmiş nesne balın yerini tutamaz. Bu tür ürünler “Reçelden iyidir diyerek” tercih nedeni olmamalıdır. Halkımız, adresi belli olmayan, elindekileri satıp bitirdikten sonra kaybolan, arıcı olduğundan emin olmadığımız satıcıların ürünleri almamalıdır. Aksine ilgili birimleri haberdar ederek müdahale edilmesini sağlamalıdır. Balı arıcıdan almak ihtimal dahilindeki bir çok riski ortadan kaldırır. Halkımız “ucuz etin yahnisinin olmayacağını bilir. Balda bu gerçeği iki kere hatırlamalıdır”