“Atatürk ilkelerine bağlılığı ve vatan-millet-bayrak sevgisi sorgulanamaz derecede açık olan Mehmet Yolyapar’ın, özgürlükçü, demokrat kişiliğine eklenebilecek unsurlardan biri de, ‘Çorum için çırpınan adam’ tanımlaması…Yani memleket sevgisi…” Özsaçmacı’dan, afişlerinin tahrip edilmesine tepki:“SÜTSÜZLÜK”

52 YILLIK GAZETECİNİN TERCİHİ: CHP

Meslekte 52 yılı geride bırakmış, Basın İlan Kurumu tarafından belgeseli çekilmiş, Anadolu’nun duayen gazetecilerinden, basın camiamızın emektarlarından biri Mehmet Yolyapar.

Atatürk ilke ve devrimlerinden hiç sapmamış bir “cumhuriyet aydını”…

CHP üyeliği ise 1972 yılına, merhum Bülent Ecevit’in Genel Başkan oluşuna dayanıyor. Gençlik Kolları İl Başkanı olarak 1973 ve 1977 seçimlerinde dağa-taşa “Karaoğlan”, “Umudumuz Ecevit” yazan gençlerin başındaki sosyal demokrat genç…

1985 yılında kurduğu, başyazarı ve şirket genel müdürü olduğu Çorum Haber Gazetesi ile 38 yıldır, cumhuriyet değerleri için ve doğup-büyüdüğü kent, “atalarının kenti” Çorum için çabasını, uğraşısını sürdürüyor.

“BÜYÜK ÇORUM VİZYONU”

18 Ocak 2023 günü, “Sanayi ve kültür kenti ‘Büyük Çorum’ vizyonu için aday adayı olacağım” başlıklı yazısıyla yarım asırlık partisi CHP’den Çorum Milletvekilliği için aday adayı olacağını açıklayan Mehmet Yolyapar’a, “Büyük Çorum Vizyonu”ndan kastının ne olduğunu sorduk.

Odatv’ye konuşan Mehmet Yolyapar şunları söyledi:

“Çorum, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzey kesiminin sanayileşme çabası içine girmiş ilk kenti. Üç-beş esnafın bir araya gelerek fabrika kurmasına dayanan sanayileşme hareketi, ekonomistler tarafından ‘Kalkınmada Çorum Modeli’ diye nitelendi. Bugün, Türkiye’nin pek çok büyük kentinden bile daha fazla ihracata sahip. Ve ben biliyorum ki, hava ve demiryolu ulaşımı sağlandığında, Anadolu’nun sanayi kentleri arasına adını yazdırabilecek bir potansiyele, girişimci ruhuna ve sanayi altyapısına sahip. Bu yüzden, Çorum’un önüne ‘Büyük Çorum’ hedefini koymaya çalışıyorum. Kent nüfusu 500 bin, üniversite öğrenci sayısı 50 bin, turist sayısı 500 bin olan bir kent…Başlangıçta koyduğum 1 milyar dolar ihracat hedefi ise çoktan aşıldı.”

“KÜLTÜR-SANAT KENTİ ÇORUM”

Mehmet Yolyapar’ın Çorum için, “sanayi kenti” yanında bir de “kültür kenti” özlemi ya da iddiası var.

Bunu da soruyoruz kendisine:

“Çorum, Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’yı bağrında taşıyor. Diğer iki önemli Hitit yerleşimi; Alacahöyük ve Şapinuva da Çorum sınırları içinde.

Bir uygarlık başkenti olarak, paha biçilmez tarih hazinelerine ve kültür değerlerine sahip. Çorum’un halk kültürü birikimi de inanılmaz derecede zengin.

İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’in taraflarından biri olarak Hititler, bu topraklara ‘barışın anavatanı’ unvanını kazandırmışlar. Kadeş Barış Antlaşmasında Kraliçe Puduhepa’nın mührünün de bulunuşu nedeniyle, bu topraklar için ‘kadın-erkek eşitliğinin anavatanı’ deme hakkını da kendimizde görüyoruz. Üçüncüsü, Hititler, ele geçirdikleri kentlerin tanrılarına da Büyük Mabet’te yer verdikleri için ‘Bin Tanrılı Halk’ diye tarihe geçmişler. Dolayısıyla bu toprakları ‘inançlara saygının da anavatanı’ sayıyoruz.

Puduhepa, en az Kleopatra kadar önemli bir tarihi kadın figür, ama biz tanıtmayı başaramamışız. Şimdi Puduhepa öyküsüyle yola çıkıp Hitit’i ve Çorum’u tanıtma adına büyük bir çabanın içindeyiz.

Çocukluğumdan beri Çorum’un ‘medeni bir kent’ olarak hayalini kurmuşumdur ve bu medeni kentte yaşamak istemişimdir.

‘Kültür ve sanat kenti Çorum’ için verdiğim mücadelelere ise Çorum kamuoyu tanıktır.”

“DAİMA ATATÜRK’ÜN İZİNDE”

Atatürk ilkelerine bağlılığı ve vatan-millet-bayrak sevgisi sorgulanamaz derecede açık olan Mehmet Yolyapar’ın, özgürlükçü, demokrat kişiliğine eklenebilecek unsurlardan biri de, “Çorum için çırpınan adam” tanımlaması…Yani memleket sevgisi…

Bu konuda da şunları söyledi:

“1970’li yıllarda Çorum’un en önemli sorunu ‘çimento tozu’ idi. Yerel gazetemin yanı sıra TRT ve Hürriyet muhabiri olarak da olağanüstü bir çaba gösterip fabrikanın bacalarına filtre takılmasında pay sahibi oldum. 1986’da etkili bir kamuoyu oluşturma mücadelesi vererek Başbakan Özal’ın Çorum Şeker Fabrikası’nın temelini atmasını sağladım. 1995’te Çorum-Ankara bölünmüş yolunun ihalesine, yine kamuoyu oluşturarak önayak oldum. Demiryolu için 50 yıldır, havalimanı için 30 yıldır uğraşıyorum. Hitit Üniversitesi’nin isim babası benim. En son, Çorum Valiliği karşısındaki meydanın açılmasını ve buraya Kadeş Barış Meydanı adının verilmesini sağladım. Daha pek çok yatırım ve hizmette kamuoyu oluşturma katkım var.

Çorumluların birlik ve dayanışma çabalarında da ilk meşaleyi yakanlardan biriyim.

1970 yılından beri Çorum’da yaşanan her şeyin gazeteci olarak tanığıyım. Bir anlamda kentin belleği gibiyim. Yine objektif haberciliği namus bilen gazetecilik anlayışım nedeniyle ‘Çorum’un kanaat önderi’ konumuna geldim.

Çizgimden hiç ödün vermeden herkesle barışık kalabilmeyi başarmış olmam da, yüreğinde sevgiyi eksik etmeyen, barışçı, hoşgörülü kişiliğimle izah edilebilir.

Yumuşak üslubumla, en kararlı ve cesur biçimde cumhuriyet değerlerinden yana ‘sosyal demokrat’ kavgamı da veriyorum, bu kent için bir avuç insanın vermekte olduğu kavganın da sözcülüğünü yapıyorum.

Ve daha fazlasını yapabilmek için aktif siyasete atılmaya karar vermiş bulunuyorum.

Gelecek güzel günlere inanarak…”

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