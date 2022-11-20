Geçtiğimiz Cuma günü Birliğin Derviş Günday Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda ÇESOB Başkanı Recep Gür, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı ve ÇESOB Başkan Vekili Erdal Kolaylı, Birlik Genel Sekreteri Furkan Pazarcı, Sicil Müdürü Fatma Ekin, il ve ilçe esnaf odası genel sekreterleri ile ÇESOB personelleri hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda sırasıyla Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Durmuş Buyruk, Vergi Dairesi İl Müdürlüğü Temsilcisi Göksel Karaalın, İş-Kur İl Müdürlüğü Temsilcileri Gökhan Gökkaya ve Ali Şahinbaş, SGK İl Müdürlüğü Temsilcileri Halil Sakallı ve Ahmet Zeki Özken, KOSGEB İl Müdürlüğü Temsilcisi Gökhan Yürürer ile Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kör yeni çıkan yasa ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yaparak, oda genel sekreterlerinin sorularını cevaplandırdı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, karşılıklı fikir alışverişinin de bulunulduğu eğitim toplantısına katılan tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile oda genel sekreterlerine teşekkür etti.



