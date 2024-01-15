Çorum’da esnaf odalarına bağlı kasap, bakkal, manav, kuruyemiş, market, baharatçı, pastane ve diğer esnaf ile diğer kurum ve kuruluşlarda kuyumcu ve eczanelerde kullanılan maksimum kapasitesi 2 bin kiloya kadar (2000 kg dahil) tartı aletlerinin bakanlığın https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr web adresine girilerek buradan ilde yetkilendirilen tartı aletleri muayene servislerinden birini tercih etmeleri gerektiğini kaydeden Ocak, “Sonrasında yapılan muayene başvurularına istinaden tartı aletlerinin muayene ve damga işlemleri yapılacak. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden 2024 yılı için 3.218 liradan 64.352 liraya kadar 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idarî para cezası uygulanacak.

Cezai işleme maruz kalınmaması adına tartı aleti kullanıcıları muayene başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor. Yapılan periyodik muayene başvurularında ise herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda 444 61 00’dan İl Müdürlüğümüzü aramalarını önemle istirham ederiz” dedi.