Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, 17 Ocak tarihinde Alaca'da bulunan İsmailli göleti ve sulaması, Perçem göleti ve sulaması ile Sincan göletinin yükseltilmesi ve sulaması, İskilip Kayaağzı göleti ve sulaması, Kutluözü göleti ve sulaması, Yeniceköy göleti ve sulaması,Yukarıseki göleti ve sulaması, Bayat Akseki göleti ve sulaması, Osmancık Karalargüney göleti ve sulaması ve Kargı Aksu göleti yükseltilmesi ve sulaması ihalelerinin 19 Ocak'ta, Mecitözü Hıdırlık göleti yükseltilmesi ve sulaması, merkez Harmancık göleti ve sulaması, Yoğunpelit göleti ve sulaması, Düvenci göleti ve sulaması ile Sungurlu Tatlı göleti ve sulaması ihalelerinin 19 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

Göletlerin tarıma faydalarının yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Kaya, yapılan göletlerin göçü tersine çevirdiğini dile getirdi.

Göletler sayesinde bir araziden yılda iki defa hatta bazı bölgelerde üç defa ürün alınabildiğine değinen Kaya, “Ocak ayında ihaleleri yapılacak on beş göletimiz Çorumumuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.