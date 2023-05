Kurum personelinin saldırıya uğraması nedeniyle Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, Türk Tarım Orman Sendikası Şube Başkanı Yusuf Bayçelik ve Çorum Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi tarafından bir açıklama yapıldı.

26.10.2022 tarihinde Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı ve kurumda görevli personellerin, Obruk Barajı’nda kaçak balık avcılığı denetimi esnasında kaçak avcılık yapan şahıslar tarafından sözlü hakaret ve bıçaklı yaralanmayla karşı karışa kalması büyük tepki topladı.

Türk Tarım Orman Sendikası Şube Başkanı Yusuf Bayçelik, “Halkımızın sağlığını, gıda güvenliğini temin etme ve görevimizi layıkıyla ifa etmek uğrunda can mı kaybetmemiz gerekiyor?” diyerek olaya tepki gösterdi.

Şube Müdürü Mustafa Özankaralı ve denetim personeline geçmiş olsun dileklerini ileten Bayçelik, “Bu şiddetin artarak devam etmesinden korkuyor, personelimizin bir an önce can güvenliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“ŞİDDETE KARŞI YASAL DÜZENLEME İSTİYORUZ”

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, Obruk Barajı havzasında su ürünleri kontrolü ve denetimi yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı.

Özkader, halk sağlığını korumak, gıda güvenliği sağlamak, hayvan hastalıklarının önüne geçmek amacı ile mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının zaman zaman saldırıya, şiddete uğradığına dikkati çekerek, sağlık çalışanları için çıkartılan şiddeti önleme yasasının tarım ve orman çalışanları için de çıkartılmasını talep etti.

Özkader, “Tarım ve orman çalışanlarına yapılan menfur saldırıları ve faillerini şiddetle kınıyor, gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak, faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları hususunda hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.

“OLAYIN SORUMLULARI CEZALANDIRILMALI”

Çorum Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi, Obruk Barajı’nda kontrol ve denetim çalışması yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Şerbetçi, barajda kaçak avcılık denetimi yapan personelin sözlü ve bıçaklı saldırıya uğramasını üzüntü ile karşıladıklarını belirterek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

(Haber Merkezi)