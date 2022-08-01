Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl ve İlçe örgütleri, olası bir seçime hazırlık çalışmaları kapsamında “Öbek” eğitimlerine ağırlık veriyor.
CHP İl Başkanlığı binasında eğitmenlerle birlikte ilçelerde yapılacak olan mahalle - okul - sandık öbek sorumluların eğitimi hakkında bir toplantı yapıldı.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın başkanlığında, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti eğitim sorumlusu Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, önceki dönem parti yöneticilerinden eğitmen Arslan Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Yöneticisi Kemal Kılıç, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ve bazı parti temsilcileri katıldı.
(Uğur GÖRKEM)