İlimizin tanınmış firmalarından Türkmenoğulları Harfiyat’tan Uğur Türkmen kayınvalidesini kaybetti.

Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü'nden gelme Hasan Özcan'ın eşi, Emel, Neşe ve Muharrem Özcan'ın anneleri ve Uğur Türkmen'in kayınvalidesi olan Nurfen Özcan tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi sabah saatlerinde evinin önünde helallik alınmasından sonra Çanakçı Köyü Cemevi’nde yapılan cenaze töreni ile köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)