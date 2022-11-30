Akciğer kanseri tedavisi gören Nurettin Üçok’un durumu son 4 aydan beri ağırlaşmıştı.

1960’lı ve 70’li yıllarda Adalet Partisi’nin Çorum’daki önemli isimlerinden merhum İbrahim Üçok ile merhume Hacer Üçok’un oğulları, 22 Ekim 2022 tarihinde kaybettiğimiz Remzi Kadiroğlu’nun damadı, Elvin Üçok’un eşi, Güven Üçok ve Zeynep Çelikağ’ın babaları olan Nurettin Üçok’un cenazesi, bugün Gölbaşı Mezarlık Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

