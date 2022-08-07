Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum önceki dönem il başkanlarından Cengiz Atlas, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, önceki dönem il başkan yardımcısı Kenan Özcan, önceki dönem Merkez İlçe yöneticilerinden İrfan Olukçu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Uğur Demirer, Muharrem ayının başlaması vesilesiyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy dedeyi ziyaret ederek, ilimize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür dileklerini ilettiler.

SALDIRIYA KINAMA

Hoş bir ortamda geçen ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulurken, 30 Temmuz Cumartesi 2022 günü öğlen saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Ali Cemevi, Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri, Fatma Ana Cemevi, Mamak Divriği Gökçebel Köyü Derneği, Türkmen Alevi Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi'ne yönelik yapılan çirkin saldırıları da kınadılar.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.(Haber Merkezi)