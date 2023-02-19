Dede Nurettin Aksoy’un ağabeyi, Zeynep Aksoy’un eşi, Ümit ve Ali Aksoy’un babası olan Elvan Aksoy, rahatsızlığından dolayı bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Aksoy, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elvan Aksoy'un cenazesi yarın (20 Şubat Pazartesi) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak merkez Hımıroğlu Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.