Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 il müdürü, 1 şef, 2 VHKİ, 3 sözleşmeli personel, 1 hizmetli olmak üzere toplam 8 personelle hizmet veren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde 4.866 adet pasaport, 668 adet kimlik kartı, 282 adet sürücü belgesi verilirken,164 adet adres beyanı yapıldı ve 216 adet vatandaşlık başvurusu alındı. Toplamda 6.196 adet işlem yapıldı.

1 müdür, 2 şef, 15 VHKİ, 7 sözleşmeli personel, 2 hizmetli, 1 işçi, 1 VHKİ Cumhurbaşkanlığında geçici görevli olmak üzere toplam 28 personelin bulunduğu Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde ise 2.896 adet doğum, 247 adet ölüm, 273 adet evlenme, 814 adet boşanma, 79 adet kayıt düzeltme, 35 adet tanıma, 11 adet soy bağı, 11 adet evlat edinme, 2 adet vasiyet, 158 adet uluslararası aile cüzdanı, 187 adet mavi kart, 43.650 adet kimlik kartı, 23.662 adet sürücü belgesi, 6.787 adet umuma mahsus pasaport, 10.124 adet nüfus kayıt örneği, 22.651 adet adres beyanı, 5.752 adet yerleşim yeri belgesi, 1.299 adet Formül-A, 667 adet Formül-B, 128 adet Formül-C, 50 adet yabancı evlenme, 40 adet yabancı doğum, 14 adet yabancı ölüm, 4 adet ölüm mirasçı bildirimi, 145 adet evlenme ehliyet belgesi, 63 adet alt-üst soy listesi olmak üzere toplamda 119.749 adet işlem yapıldı.

790 KİŞİNİN İŞLEMİ EVLERİNDE YAPILDI

Öte yandan 2022 yılında mücbir sebeplerle nüfus işlemleri için nüfus müdürlüklerine gelemeyen 790 vatandaşın işlemleri ise adreste nüfus hizmetiyle yapılırken, Merkez ilçe ve Osmancık ilçe nüfus müdürlüğünde nüfusmatik cihazının vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Nüfusmatikle yapılan işlem sayısının ise 3 bin 827 olduğu açıklandı. (Haber Merkezi)

