2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçını yarın ligde de rakibi olan Esenler Erokspor’la evinde oynayacak. Teknik direktör Mert Nobre, rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürecek.

Edinilen bilgilere göre, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta, genç oyuncular ve sakatlıktan yeni çıkan futbolcuların ağırlıkta olduğu bir on bir sahada yer alacak. Konuk Esenler Erokspor’un da yine rotasyonlu bir kadro ile maça çıkması bekleniyor.

Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç, saat 14.00’te başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

