Çorum FK’da beklenilen yönetim hamlesi geldi. Başkan Oğuzhan Yalçın, Tarsus İdmanyurdu beraberliğinin ardından teknik direktör Mert Nobre’yi görevden aldı.

Sezona “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk hedefleyerek başlayan Çorum FK, ilk haftalarda başarılı sonuçlar almasına rağmen, sergilediği futbol nedeniyle eleştiriliyordu. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar, teknik direktör Mert Nobre’yi hedef tahtasına oturturken, Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve Ankaraspor yenilgileri Brezilya asıllı Türk teknik adama olan güveni iyice sarstı. Tarsus İdmanyurdu maçı, Nobre için “son şans” olarak değerlendirilirken, alınan 1-1’lik beraberlik, ipleri koparttı.

Edinilen bilgilere göre, maçtan sonra Mert Nobre ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Oğuzhan Yalçın, istifa etmeyen Nobre’yi görevden aldı. Takımla birlikte Çorum’a dönen Nobre ile sözleşme fesih şartları ile ilgili görüşmeler dün akşam saatlerinde tamamlandı ve sözleşmesi feshedildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Öte yandan, Mert Nobre’nin yerine takımın başına getirilecek yeni teknik direktörle ilgili görüşmelere de başlandı. Kulislerde, Mesut Bakkal, İrfan Buz, Metin Diyadin ve Ertuğrul Sağlam gibi isimler konuşulurken, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın tercihi merakla bekleniyor.

Yeni teknik adamın hafta içerisinde Çorum’a gelip, göreve başlaması bekleniyor

NOBRE İLE 11 MAÇTA 17 PUAN

Çorum FK’nın Tarsus İdmanyurdu maçından sonra yollarını ayırdığı teknik direktör Mert Nobre, kırmızı-siyahlı takımın başında ligde 11, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 12 resmi maça çıktı.

Çorum FK, ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 17 puan topladı. Bu maçlarda 15 gol atan kırmızı-siyahlı takım, kalesinde 12 gol gördü.

Brezilya asıllı Türk vatandaşı olan Mert Nobre, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta Çorum FK’nın başında yer aldı. Çorum ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Esenler Erokspor’a penaltı atışları sonucu 5-4 yenilerek elendi.

(Hüseyin AŞKIN)

