Başkan Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir Teknik Direktör 5 maç galip geldiğinde yanlış bir şey yaptığına inanıyorsam, ben o hoca ile yollarımı ayırırım. Ama bir teknik direktörün 5 maç mağlup olduğunda bile doğru işler yaptığına inanıyorsam, o hocayla yola devam edebilirim. Buradan taraftarımızın bana inanmasını ve güvenmesini istiyorum. Ben bu yolda Abdülhamit Yıldız ve Muhammet Fettahoğlu gibi iki tane güzel kardeşimle çalışıyorum. Bu iki arkadaşım da bana şuana kadar hocayla alakalı hiçbir olumsuz bir şey söylemedi.

Biz bir takımız ve bu takım içerisinde benim de bir eksiğim var, Muhammet’in de, Abdülhamit’in de, Nobre hocamızın da. Şuan için Nobre Hoca ile yolları ayırmak gibi bir düşüncemiz yok. Ben sezon başında Biz başaracağız, biz kazanacağız dedim. Hayatta ben diyen bir insan olmadım. Ben bu tür konularda da istikrardan yanayım. Nobre hocamızla da yola devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

