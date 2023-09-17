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Keresteci esnafından Nizamettin Turan tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz gün yapılan tüm müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliğnden dolayı vefat etti

Mehmet ve Mustafa Turan ile Nilgün ve Hatice'nin babaları, Hüseyin Turan’ın kardeşi olan Nizamettin Turan geçtiğimiz Cuma günü ikindi namazının ardından Söğütyolu köyü camiinde kılınan cenaze namazından sonra sevenleri tarafından köy kabristanlığında defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.