Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürü Niyazi Kızılırmak’ın babası, Çorum’un tanınmış tuhafiyeci esnafından Ethem Kızılırmak (64), bugün saat 12.00 sıralarında, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ethem Kızılırmak’ın cenazesi, yarın (23 Kasım 2022 Çarşamba günü) Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

