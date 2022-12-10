Eğitim-İş Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamada bugün saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda bir panel düzenleneceği bildirildi. “Demokrasi ve İnsan Hakları” konulu paneli MYK Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer’in yöneteceği ve panele konuşmacı olarak ise Eğitim-İş Kurucu Genel Başkanı Niyazi Altunya’nın konuşmacı olarak katılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada: “Demokrasi ve insan hakları bilinci oluşmadan, demokratik bir yönetimin kurulması olanaksızdır, bizlerde bu bilinç ve kaygı ile benzer etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Sendikamız kurucu Genel Başkanı Niyazi Altunya’nın konuşmacı olarak katılacağı panele, ülkemizde demokrasi ve insan haklarının güçlenip kök salmasını isteyen herkes davetlidir” ifadelerine yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

