Emekli öğretmen Gülsen Özarslan'ın eşi, diş doktoru Gökhan Özarslan ve Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli Gökçe Özarslan'ın babası Nihat Özarslan uzun süre önce yakalandığı kanser hastalığı ile mücadele ediyordu.

MECİTÖZÜ’NDE DEFNEDİLECEK

Bir süredir Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nihat Özarslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi bugün Mecitözü'nün Bayındır Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

