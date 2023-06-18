İş insanı Nihat Kaya'nın eşi, Kaya Petrol sahibi ve TSO Meclis Üyesi Hasan Kaya, Burhan Kaya ve Burcu Kaya'nın anneleri, iş kadını Nurcan Aşan’ın ablası, meslektaşımız Nihat Karalar’ın kız kardeşi Nezihe Kaya'nın cenazesi yarın (19 Haziran 2023 Pazartesi) saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra öğle namazına müteakip Ömerbey Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.