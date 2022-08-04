Kırıkkale’de düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Nihal Şevval Şemsek Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Boks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Boks Şampiyonası 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Kırıkkale’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ringe çıktığı şampiyonada 70 kiloda Çorum’u temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Nihal Şevval Şemsek, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

(Rıfat KARA)