Rabia Olcan, Fadime Kavuklu, Ayhan Şahin (merhum), Kadriye Özergin, Ali Şahin (merhum) İhsan Şahin ve Hasibe Şahin’in anneleri Nezaket Şahin, rahatsızlığından dolayı bir süredir Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Nezaket Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından, Körücek Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

