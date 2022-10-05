Rabia Olcan, Fadime Kavuklu, Ayhan Şahin (merhum), Kadriye Özergin, Ali Şahin (merhum) İhsan Şahin ve Hasibe Şahin’in anneleri, Gazeteci meslektaşımız Kubilay Olcan’ın anneanesi Nezaket Şahin, rahatsızlığından dolayı bir süredir Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Nezaket Şahin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından, Körücek Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

