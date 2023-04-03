Emekli bankacı, merhum Kamil Türk ile Gülseren Türk'ün kızı, Ünal Yem çalışanlarından Adil Kasar'ın eşi, Metehan Kasar ile Merve Kaya'nın annesi, Çorum Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın ile İHA Çorum Muhabiri Muttalip Yalçın'ın teyzesi Nezaket Kasar hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Düvenci Beldesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

