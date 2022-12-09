ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nevşehir Merkez Bahçelievler ve Emek mahallesindeki 26 kamu konutu ile merkez köylerde bulunan 16 adet muhtelif nitelikteki arsa ve arazinin satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre gerçekleştirilecek.

İhaleler 19-20 ve 21 Aralık 2022 tarihlerinde Nevşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2. kat toplantı odasında yapılacak. İhalelerle ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz görülebilir.

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