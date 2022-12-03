ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nevşehir ili Uçhisar Belediye Başkanlığı, Tekelli mahallesinde bulunan turistik amaçlı mağazayı 25 yıl süreyle kiraya verecek.

İhale şartnamesi ve ekleri, Uçhisar Belediye Başkanlığı hizmet binasında görülebilir ve satın alınabilir. İhale 15 Aralık 2022 Perşembe günü belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü yapılacak.

Taşınmazın aylık muhammen kira bedeli 80 bin Türk Lirası'dır.

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