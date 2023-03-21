Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Garnizon Komutanı Per. Alb. Sertaş Erkişi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Öğretmen Hasan Emre Kaya ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Zeybek” gösterisi gerçekleştirildi.

Sonrasında ise bir açılış konuşması yapan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz, Nevruz’un bolluk ve berekete vesile olmasını diledi.

Ayaz’dan sonra kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Atiye Nazlı, “Türk Kültürüne Nevruz” konulu bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, geleneksel Nevruz yumurtası tokuşturdu, temsili olarak demir dövdü ve Nevruz ateşini yakarak ateşin üstünden atladı.

Programın ilerleyen bölümlerinde öğrenciler çuvalla yürüme ve yumurta taşıma gibi çeşitli oyunlarla eğlenceli saatler geçirdi.

(Taner ŞİMŞEK)

