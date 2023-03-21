Vali Mustafa Çiftçi, 21 Mart Nevruz Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Nevruzun barış ve kardeşliğin simgesi olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, “Kadim milletimizin sahip olduğu ve geçmişten günümüze kadar yaşattığı kültürel değerlerden biri olan “Nevruz Bayramı”, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen; birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olan özel bir gündür” dedi.

Vali Çiftçi, mesajının devamında şunları dile getirdi:

“Dünyada en köklü milletlerin başında gelen Türk milleti; kültürünü, geleneklerini, millî ve manevî değerlerini en güzel şekilde yansıtan bayramlarını barışın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın fırsatı olarak görmekte ve bu zaman dilimlerine büyük bir değer atfetmektedir.

Nevruz, yüzlerce yıldır bir bayram havasıyla karşılanmış, her toplum ve toplulukta yeni yeni uygulamalarla tam bir bahar bayramına dönüşerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bu kadim geleneği sürdürmek, tabiatın dirilişine şahit olmak ve bu vesileyle kardeşliği, dostluğu, dayanışma ve paylaşmayı tesis etmek Nevruz Bayramı’nın anlamını en doğru şekliyle yorumlamak olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; baharın, toplumsal dayanışmanın, yeni başlangıç, uyanış ve umutların sembolü olan Nevruz Bayramı’nın başta aziz milletimiz olmak üzere tüm dünyaya kardeşlik, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.” (Haber Merkezi)

