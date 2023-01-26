Tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, saat 14.00’te başlayan antrenmana tedavileri devam eden Ozan Sol, Mehmet Taşçı, Bayram Olgun ve Gökhan Karadeniz katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman, moral artırıcı topsuz oyunla devam etti. Futbolcuların keyif alarak oynadıkları oyunda morallerin son derece yüksek olduğu görüldü.

Teknik direktör Tahsin Tam, antrenmanın ikinci bölümünde, tam sahada çift kale maç oynattı. Nazilli Belediye maçının taktiğini içeren çift kalede futbolcuların hırslı ve istekli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

(Hüseyin AŞKIN)

