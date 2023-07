Akrobasi cimnastik, artistik cimnastik, 3-12 yaş baby cimnastik ve solo ekibinin yer aldığı programda 70 öğrenci görev üstlendi.

Açılışta konuşan Nermin Özkeskin, “Cimnastik her branşın altyapısıdır. Her çocuk yarışmacı olmak zorunda değil, ama her çocuk cimnastik yapmak zorunda” dedi.

Gösteri sonrası MHP İl Başkan Yardımcısı Aybars Çilingir ve Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, çocuklara plaket verdi.