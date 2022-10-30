Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen şenliğe Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Ali İhsan Göv ve Cemil Erdemli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, anne babalar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gösteride açılış konuşması yapan Nermin Hoca Dans ve Spor Akademisi sahibi Eğitmen Nermin Özkeskin, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

3-4, 5-7 ve 8-13 yaş öğrencileri tarafından gerçekleştirilen gösteride öğrenciler çeşitli jimnastik hareketlerini müzik eşliğinde ve belirli bir senkronizasyon ile başarılı bir şekilde sergilediler. Ayrıca Ju Jitsu öğrencilerinin gösterisi izleyenlerden tam not aldı.

Geleceğin sporcuları olma yolunda emin adımlarla ilerleyen sporculara gösteri sonunda başarı belgesi verildi.

(Nurdan AKBAŞ)

