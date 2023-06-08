Bir süre önce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı şaphesi ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve geçtiğimiz gün enfekte edilen Neriman Gür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Neriman Gür'ün cenazesi Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Vali Musfata Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB’a bağlı esnaf odalarının başkan ve yöneticileri, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından kıldırılan Neriman Gür’ün cenazesi Çiftlik mezarlığında defnedildi.