Nevruz ateşinin de yakıldığı törende Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklaması, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz tarafından okundu.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle “Geleneksel Nevruz Halayı”na yer verilmeyen etkinlikte konuşan Beyaz, “Deprem ve sel afetleri nedeniyle 2023 yılı Nevruzu ülkemizde ve bölgemizde bir yandan büyük acı, yıkım ile bir yandan da sonuçlarının ağır olmasına yol açan rantçı, talancı, doğa, insanlık ve emek düşmanı kapitalist sisteme karşı büyük bir öfke ile karşılıyoruz” dedi.

Emekçilerin ve halkların öfkesinin sistem karşıtı toplumsal ve sınıfsal hareketlerin giderek büyümesine yol açtığını belirten Beyaz, “Dünya, bölgemiz ve ülkemiz bir kez daha insanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlere sahne oluyor. Dünyanın birçok ülkesinde emekçiler kapitalist sistemin kazanılmış hakları birer birer ortadan kaldırmasına, insanlığın ezici çoğunluğunu yoksulluğa ve mülksüzleştirmeye çalışmasına karşı mücadeleyi yükseltiyor.

Ülkemizde de haklarımız, emekçiler, kadınlar ve gençler karanlığa karşı aydınlık, düşman hukukuna karşı kardeşlik ve bir arada yaşam için büyük bedellerle faşizan kuşatmaları yarmaya, gericiliği püskürtmeye, sömürü çarkını parçalamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

AKP-MHP ittifakının siyasal ömrünü tamamlamaya her gün biraz daha yaklaşırken 20 yıldır uyguladıkları neo-liberal politikaların sonuçlarını doğa ve toplum olarak oldukça ağır ödediklerini belirten Beyaz, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Deprem, sel ve salgın gibi afetler sağlık sisteminin, kamu hizmetlerinin ve kamu kurumlarının çöktüğünü, enkaz altında kaldığını en net ve en acı haliyle gözler önüne serdi.

Şehirlerimizi beton ve asfalt yığınına dönüştüren, sınırsız kâr ve ranta dayalı politikaların sonucu olarak depremde on binlerce insanımızı kaybettik. Yüzbinlerce bina yerle bir oldu. Geçmişimiz ve hafızamızla birlikte şehirler haritadan silindi. Birkaç ay önce şaşalı törenle açılışını yaptıkları kavşakları su basması sonucu insanlarımız yaşamlarını yitirdiler. Bilim insanlarının, ilgili meslek örgütlerinin uyarılarına rağmen dere kenarlarına kurdukları çadır kentler yağmur sularının altında kaldı.

Öte yandan ülkenin en temel sorunlarının güvenlikçi, milliyetçi, şoven politikalar nedeniyle çözülmemiş olması her alanda bir çürümeye, mafyalaşmaya, kurumların içinin boşalmasına yol açıyor.

Nevruz, karanlığı dağıtmanın, aydınlığı ve umudu büyütmenin adıdır.

Emekçiler, bu ruh ve mücadele anlayışıyla günümüz Dehaklarının, sistemin tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek, barışın, özgürlüğün, demokrasinin egemen olacağı demokratik, eşitlikçi, laik, özgürlükçü bir ülke ve geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.”

(Tugay GÖKTÜRK)