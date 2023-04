Nemsan Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamada şöyle: “Namsan Girketler Grubu, Çorum topraklarında var olmuş, yıllarca ticari manada bu topraklara hizmet etmiş köklü bir ailenin parçasıdır. Şirketler grubumuz, sadece yanında çalıştırdıklarına iş ve aş vermenin yanında spor ve kültür alanlarında Çorum’umuzu temsil eden takımlara her türlü maddi katkıda bulunmaktan itina etmemiştir. Başta Çorumspor’umuz olmak üzere amatör liglerde oynayan takımlarımızın da hep yanında olmuşuzdur.

İnancımız odur ki, amatör ruhla kurulan takımların yaratacağı takım ruhu sporcunun bireysel ve zihinsel manada gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca her bir amatör lig takımları ana çatımızı oluşturan Çorumspor’umuza da sporcu yetiştirmede önemli bir kaynak olacaklardır. Bu ahvalle çıktığımız yolda ilimizin köklü takımlarından Ulukavakspor’umuza sponsor olunmuş ve her türlü ihtiyaçları şirketimizce giderilmeye çalışılmıştır.

Ne yazık ki, 8 Ocak 2023 tarihinde İskilipspor’la yapılan maç sırasında hiç de istemediğimiz bir olay yaşanmıştır. Tek temennimiz İskilipspor’umuzun kıymetli futbolcularının bu olaydan zarar almadan kurtulmalarıdır. Kulübümüz olay sonun da gerekli tedbirleri alarak olaya karışan şahsın kulüple ilişiğinin kesildiğini duyurmuştur. Hal böyle olmasına rağmen, şirketimizin marka değeri ve amaçlarıyla uyuşmayan bu olayı yok saymamız mümkün değildir. Namsan Şirketler Grubu yönetim kurulu olarak olay tüm yönleriyle değerlendirilmiş ve Ulukavakspor’la devam eden sponsorluk koşullarının devam etmemesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla.”

(Hüseyin AŞKIN)