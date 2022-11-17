Merhume Reşide ve merhum Mehmet Kara’nın kızları, Ayşe Küçükbayatlı, Muharrem Kara, Nezaket Küçükbayatlı, Şeref Kara ve Fadime Ekmekçi’nin ablaları, Reşide Kılıç, Naciye, Hasibe, Fahri, Nehire ve merhum Ali Rıza Demir’in anneleri olan Nehire Demir’in cenazesi Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, CHP İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, CHP Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Gazi Uysal, Şentürk Gülnaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

