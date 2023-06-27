Dernek üyeleri tarafından organize edilen faaliyette, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet ayakkabı ve çeşitli hediyelerden oluşan bir paket hazırlayarak, ikametlerine kadar götürüp bayram sürprizi yaptılar. Toplam 120 çocuğa kıyafet yardımında bulunan dernek üyeleri, bayram şekerlerinin, bayram harçlıklarının ve hikaye kitapların bulunduğu hediye paketleriyle de çocukların sevinçlerine ortak oldular.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerinin kapıları çalınarak çocuklara bayramlık sürprizi yaptıklarını, amaçlarının bu özel günlerinde çocukların ihtiyacını gidermek suretiyle mutlu bir bayram geçirmelerine katkı sunmak ve sevinçlerine ortak olup dualarını almayı arzu ettiklerini kaydetti.

Dernek üyelerinin tespit ettiği 120 çocuğa bayram sevinci yaşattıklarını ifade eden Avcı, “Bir çocuk güler dünya kurtulur. Geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimiz çocuklarımızın mutluluğu hepinizin önceliğidir. Dernek üyelerimizin gayretli çalışmaları neticesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin yükünü azaltmak bayrama bir nebzede olsa mutlu girmelerini sağlayabilmek için mutlu bayram mutlu çocuklar projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda 120 çocuğumuza kıyafet ayakkabı başta olmak üzere dernek üyelerimiz tarafından hazırlanan hediye paketleri hazırladık. Büyük bir titizlik hazırlanan paketlerle çocuklarımızın sevinçlerine ortak olduk.” dedi.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerinden bahseden Avcı, “Hayat paylaşınca güzelleşiyor. Dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne bize ihtiyaç duyulan her alanda var gücümüzle olma gayreti içerisindeyiz. Nefes olma umut olma amacıyla çıktığımız bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen üyelerimize ve tüm destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

