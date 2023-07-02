Kurban Bayramı öncesi 120 çocuğu giyindirerek bayram sürprizi yapan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri kurban eti dağıtımı etkinliği kapsamında da önceden tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 250 aileye toplamda 625 kilogram kurban eti dağıtımı yaptı.

Kurban kesen dernek üyelerinden gönüllü olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere toplanan kurban etleri Kurban Bayramı’nın ikinci günü yine dernek üyelerince tespit edilen ailelere ulaştırıldı.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, bayramların paylaşma duygusunun hissedildiği en özel günler olduğunu ifade ederek, “Bayramlar, milli birlik ve beraberliğin güçlendiği sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı toplumsal yaşamda vazgeçilmez öneme sahip günlerdir. Bayramlarda paylaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu bayramda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek amacı ile kurban bayramı öncesi çocuklarımıza kıyafet yardımı ve bayramda da kurban eti dağıtımı etkinliği gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

Dernek üyeleri tarafından kurban bayramı öncesi mutlu çocuklar mutlu bayramlar projesi kapsamında 120 çocuğu giyindirerek bayram sevinci yaşattıklarını anlatan Avcı, kurban bayramında da 250 aileye kurban eti dağıttıklarını dile getirdi.

Dernek üyelerinin kendi kestikleri kurbanlardan oluşan payların yine önceden tespit ettikleri ailelere ulaştırdıklarından bahseden Avcı, “Kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Dernek üyelerimizin destekleri ile kurban etlerini ailelerimize ulaştırdık. Kurbanlarını bağışlayan dernek üyelerimize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.